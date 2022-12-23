الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الاثنين المقبل وتتلاشى يوم الثلاثاء

رامى محيى الدين

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الأرصاد بسقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى منذ الامس ونحن نشهد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد، لأننا نتأثر بمنخفض في طبقات الجو العليا، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس والتي تجعنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة والذى يستمر معنا على مدار الأسبوع الجارى، وتستمر الأجواء باردة خلال ساعات النهار، طقس شتوى لطيف نهارا وأجواء باردة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

وتوقعت: استمرار سقوط الأمطار خلال 48 ساعة المقبلة، وحتى يوم الاثنين المقبل، خفيفة متوسطة على بعض مناطق من سينا ويوم الأحد ستصل إلى محافظات جنوب الوجه البحرى ومعظم الامطار خفيفة إلى متوسطة وهى أمطار متفاوتة الشدة وتنحصر يوم الاثنين على السواحل الشمالية وتتلاشى الثلاثاء .

وتابعت: الشبورة المائية، لن يحجب الرؤية والمنخفض لا يساعد على تكون الشبورة المائية وتعود يوم الثلاثاء إلى التكون بعد انتهاء المنخفض

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.