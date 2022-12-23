نائب محافظ المنيا يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى.. صور

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، كما تم مراجعة إحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين، بهدف التأكد من نسب إنجاز الأعمال وفقا للتقارير المقدمة من المركز التكنولوجي للإفادة بإجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها والجاري فحصها.



رافق نائب المحافظ، محمد زين مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، نواب رئاسة مركز ومدينة المنيا.



فحص نائب المحافظ عدداً من الحالات المقدمة لاستصدار التراخيص اللازمة للبناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، وتم مراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بتلك الحالات، موجها بضرورة إنهاء المعاينات اللازمة لها، وتسريع وتيرة العمل، لإنهاء كافة المعاملات المقدمة لاستصدار التراخيص ومدى صلاحية الموقع.



ووجه نائب المحافظ بعقد دورات تدريبية لفني التنظيم بجميع المراكز والقرى التابعة لها، ومسؤولي التخطيط العمراني بالوحدات المحلية للمراكز، للتدريب على كيفية الرفع المساحي وبيان صلاحية الموقع، وذلك بهدف تعزيز القوي البشرية ورفع قدراتها الفنية والتي من شأنها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستصدار التراخيص للمواطنين.



كما وجه نائب المحافظ بإرسال مهندس استشاري متخصص من الإدارة الهندسية، للمركز التكنولوجي للمساهمة فى بيان صلاحية الموقع وكيفية الرفع المساحي بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التدريبات التي تنظمها وحدة التحول الرقمي والبنية المعلوماتية بالمحافظة، لإنجاز المهام للمواطنين، حرصاً على تحقيق الصالح العام.