ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته رغم التغييرات الجوية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أنه برغم التغيرات المناخية التى تعرضت لها محافظة دمياط فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد علي مدار يومين متتاليين.

استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14667 طن تشمل : 4218 طن يوريا و2021 طن رمل و528 طن ملح و3000 طن كسب صويا و4900 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24002 طن تشمل : 2244 طن خشب زان و 4408 أطنان أبلاكاش و6350 طن خردة و 3300 طن فول صويا و7700 طن كسب فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 882 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1829 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93955 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87701 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3719 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4638 شاحنة.