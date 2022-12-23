مصرع شخص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه أثر تصادم سيارتين بالطريق الدائرى بالمنيا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 2285 ن ر د نصف نقل محملة بالبلوك الحجرى، والسيارة 4986 ن س د ميكروباص أجرة، بالطريق الدائرى بمدخل كوبرى أبو شناف، وتحديدا أمام قرية طوة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع عامل.

وأفادت التحريات الأولية أن السيارة النصف نقل اصطدمت بالميكروباص من الخلف بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع محمود صابر جبر 50 عاما، عامل، مقيم بقرية صفط الشرقية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت إنتداب مهندس فنى من إدارة المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أمس حادث انقلاب على الطريق الصحراوى أسفر عن مصرع شخصين وأصابة 5 أشخاص أخرين وذلك فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بمغاغة شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا أخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة شمال المنيا، يفيد أنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وأصابة 5أشخاص أخرين وقد تم نقلهم الى مستشفى مغاغة المركزى، وإزالة آثار الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.