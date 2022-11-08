الشرطة تنقذ رضيع 4 أشهر بعد ترك والدته له فى سيارة للذهاب للتسوق فى تشيلى

فاطمة شوقى

أنقذت الشرطة التشيلية رضيعا يبلغ 4 أشهر بعد أن تركته والدته فى السيارة بمفرده لمدة كبيرة وذهبت للتسوق، حسبما قالت صحيفة "أنفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة تلقت بلاغا بعد أن عثر المارة على رضيعا محبوسا فى سيارة بمفرده، ثم تم الكشف عن أن والدته تركته وذهبت للتسوق، وتحقق الشرطة فى الوقت الحالى مع الأم بسبب تركها للرضيع بمفرده فى السيارة دون فتحات تهوية مناسبة وهو كاد أن يؤدى إلى حالة اختناق.

ووفقًا لقائد شرطة كارابروس، برونو جالاردو: "عندما حققنا مع الأم عن أسباب تركها لرضيع يبلغ 4 أشهر فقط فى السيارة بمفرده دون التأكد من مصادر التنفس الجيدة، كان الرد أنها ذهبت للتسوق".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم اتهام الام بأنها انتهكت حقوق الطفل عند تركها لرضيع بمفرده فى سيارة.