مروج أول فتاة تحكم الكاراتيه بقنا.. مارست اللعبة منذ 14 عاما.. صور

قنا صابر سعيد

رغم تفوقها فى رياضة الكاراتيه إلا أنها اختارت المجال الأصعب الذى يحتاج للثقة بالنفس والبعد عن الأخطاء، فاقتحمت مجال الرجال وهو تحكيم مباريات الكاراتيه فى بطولات متنوعة لتثبت أن الفتيات قادرات على التحدى، وأن العادات والتقاليد لا تتعارض مع الرياضة وشغف الفتيات فى الالتحاق بألعاب متنوعة، فحولت اللاعبة والحكم للكاراتيه السلبيات إلى إيجابيات وأصبحت أول حكمة للكاراتيه فى محافظة قنا تحكم للسيدات والرجال.

وبثقة وقدرة على التحكيم تقف مروج محمد، لاعبة كاراتيه وحكم، لتمارس هوايتها المفضلة بعد معرفة القوانين وتعلم أصول التحكيم من حكام دوليين لتخرج بالمباراة إلى بر الأمان وتحقق أهدافها التى رسمتها منذ سنوات للوصول إلى حلمها، لا تكترث للأحاديث السلبية وتحولها إلى دافع لها وتحث الفتيات على ممارسة الرياضة بشكل عام لأنها تفيد الجسد والعقل.

وقالت مروج محمد، خريجة تربية رياضية وحكم كاراتيه، إن بداية ممارستها للفنون القتالية كان فى الصف الثالث الابتدائى وتتواجد فى مجال الكاراتيه منذ 14 عاما، حيث حصلت على الحزام الأسود ودخلت مجال التحكيم درجة 3 بعد لعب الكاراتيه لسنوات عديدة، وتعلم المهارات والتدريب أيضا على يد 3 مدربين فى اللعبة، لافتة إلى أنها شاركت في أول بطولة جمهورية كانت عام 2017 وحصلت وقتها على المركز الثالث.



وأوضحت مروج محمد أنها قبل بداية دخول مجال التحكيم بدأت في البحث عن الشروط المناسبة للالتحاق بذلك المجال وما هي الأساليب التي يمكن أن تتعلمها والتي يناسب قدراتها ثم قراءة القوانين والتواصل مع الحكام الدوليين للاستفادة من خبراتهم ومعرفة شروط الضربات والأماكن المسموح فيها بالضربات، وكيفية الإقصاء والأشياء المستبعدة وغيرها من الشروط والمهارات التي تعلمتها على مدار سنوات سابقة في ذلك المجال.



وأشارت مروج محمد، إلي أن عدد قليل من السيدات التحقن بمجال التحكيم ولا أجد صعوبة في تحكيم مباريات الرجال التي تتميز بالعنف أكثر من السيدات ولكن الثقة بالنفس، وكذلك القدرة على معرفة القوانين والحركات تساعد الحكم في الإجادة أثناء المباراة، مضيفة أنها بجانب التحكيم تتمنى أن تحصل على بطولة العالم.



لاعبة مروج



مرو ج محمد أول حكم بقنا



مروج أثناء الاستعداد لماتش



مروج محمد خريجة تربية رياضية



مروج محمد لاعبة كاراتيه وحكم



مروج محمد لاعبة وحكم كاراتيه بقنا