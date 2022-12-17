ذوو الهمم من ذهب فى دمياط.. أحدهم حقق بطولة الكاراتيه على كرسى متحرك (صور)

دمياط - هيثم مراد

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعمه لذوى الهمم، تغير كل شئ، أصبحنا نرى أبطالا حققوا العديد من الإنجازات في وقت قصير، ربما كانوا يحتاجون فقط إلى هذه النظرة التي غيرت بكل تأكيد مجرى حياتهم.

في محافظة دمياط ظهر أكثر من نموذج، تمكنوا من إثبات أنفسهم في شتي المجالات، واستطاعوا أن يقدموا أنفسهم بشكل مميز، جميعهم أكدوا على رسالة واحدة "شكرا ياريس" كانت تلك البرقية هي الأكثر تداولا بينهم وفي التقرير القادم يعرض اليوم السابع أبرز تلك النماذج التي ظهرت بدمياط

نوسة الجبالى

كابتن إيناس الجبالي أو"نوسة" كما عرف عنها، ابنة مدينة كفر سعد، من النماذج التي ظهرت وبقوة منذ انطلاق مبادرة الرئيس السيسي لرعاية ودعم ذوى الهمم، حققت العديد من الألقاب في العاب القوى، حتى أصبحت أول فتاة من قصار القامة تنضم لمنتخب مصر لرفع الأثقال لتحقق في مشاركتها الأولي برونزية إفريقيا

لم يقتصر الامر عند هذا الحد، لكنها كانت أحد ضيوف رئيس الجمهورية في منتدى "قادرون باختلاف"

"دعم الرئيس السيسي كان سبب رئيسي في كل اللي انا حققته، وبإذن الله اقدر احقق بطولات اكتر وارفع اسم مصر، اي انجاز بوصل له اهداء مني لرئيس مصر اللي انقذنا من اليأس، شكرا ياريس"

حسام عمر

البطل حسام عمر ابن مدينة فارسكور، هذا النموذج يعد من النماذج المختلفة، كان سويا إلي زمن قريب حتي تعرض لحادث أثناء عمله فقد على أثره ساقه الأيسر، هنا توقف كل شئ حتي سمع عن دعم الدولة ورئيسها لذوى الهمم، بدأ الطريق نحو البطولات فحقق ذهبية افريقيا في رفع الأثقال في أول ظهور له ضمن المحافل الدولية.

"لم اكن مقتنعا بما حدث، لم اصدق أنني لم اعد قادرا على الحركة كما تعودت، قبل أن يدب اليأس في نفسي، ظهرت لي مبادرة رئيس الجمهورية فكان الامل، أنا الآن اعمل على تحقيق بطولة العالم، مازال امامي العديد من الأهداف التي أسعي إليها، اود فقط أن أرسل برقية إلي الرئيس السيسي شكرا ياريس"

محمد شومان

كابتن محمد شومان بطل مصر في الكاراتية، ابن مدينة الزرقا، حقق هذا النموذج إنجازا بطريق مختلف، أصبح بطلا وهو جالسا على كرسي متحرك، ساعات طويلة من التدريب حتي تمكن من الالتحاق بمنتخب مصر والان يستعد إلي بطولة أخري قد تغير من مشواره الرياضي.

"رسائل الرئيس السيسي لنا ساعدتنا كثيرا، دعم الرئيس لذوى الهمم أعاد اكتشافهم مجددا، غيرت نظرة المجتمع لنا، الآن نحن اصبحنا أبطالا ولكن تبقي مبادرة رئيس الجمهورية كلمة السر في كل هذه الإنجازات، شكرا ياريس"

الأسطي درويش

هذا النموذج تمكن من إثبات نفسه في مجال مختلف، لم ينتبه إلي المحال الرياضي، اكتشف نفسه مجددا في صناعة تعد الاصعب داخل محافظة دمياط، اصلح درويش من اوائل صنايعية التنجيد في دمياط من الصم والبكم"

زملاؤه أكدوا أنه لم يكن هناك اي أمل في ظهوره لولا مبادرة دعم الرئيس السيسي، أكد الجميع أن تلك المبادرة شكلت علامة فارقة في حياة الأسطي "درويش"

بلغة الإشارة وعند لقاءنا به أكد على أنه الآن سعيد بما يحدث وتغير وجهة نظر الجميع لذوى الهمم.

مني بعيت

أحد أبطال مصر من المكفوفين، منى بعيت الفتاة الأولي التي تمكنت من اعتلاء منصات التتويج في لعبة رفع الأثقال للمكفوفين، ولكن يراودها حلم وهو إعداد الدراسة لتحقق إنجازا اخر عند حصولها على الماجستير من جامعة الإسكندرية.

"أسعي بكل جهد أن أحقق إنجاز اخر هدية إلي الرئيس السيسي، يمكننا القول الان أن هناك من يهتم بذوى الهمم بشكل حقيقي، لم نكن نعرف قبل مبادرة دعم ذوى الهمم التي أطلقها رئيس الجمهورية طريق الانجازات الان أصبح كل شي سهلا .. شكرا ياريس"

هكذا غيرت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوى الهمم طريقهم، كانت تلك بعض النماذج ولا يزال هناك الكثيرين.