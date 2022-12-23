مركز شباب الخارجة يحرز 9 ميداليات فى بطولة العالم الدولية للمحترفين للكيك بوكسنج

الوادي الجديد- فريق المحافظات

حقق فريق الكيك بوكسينج بالوادي الجديد، فى بطولة العالم الدولية للمحترفين 9 مراكز متقدمة تمثلت فى الأول والثاني لعدة أوزان فى البطولة التى أقيمت في استاد القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مصر والأرجنتين واليمن، بحضور الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال بالوزارة، نائب عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الكابتن محمد الصبيح ، وأمين عام الاتحاد الكابتن زينب مأمون .

وقال فولى أبو حسيبة مدرب عام فريق الكيك بوكسنج بمركز شباب الخارجة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفريق حقق 9 مراكز أول وثانى حيث حصل اللاعب محمد عبد المنعم رمضان احمد وزن 77 فئة عموم على المركز الاول ، واللاعب احمد اكرم خلف الله وزن 57 فئة شباب على المركز الاول ، كما فاز اسلام عبد الوهاب محمد وزن 73 فئة شباب بالمركز الاول، واللاعبة روان سيد عبد الجواد وزن 56 فئة شباب المركز الاول، واللاعبة رواء احمد عبد الدايم وزن 55 فئة ناشئين المركز الاول ، واللاعب رائف احمد عبد الدايم وزن 55 فئة ناشئين المركز الاول.

كما فاز اللاعب محمد فولى أبو حسيبة خليفة وزن 72 فئة عموم المركز الثانى، واللاعب عمر أحمد محمد حماد وزن 65 فئة شباب المركز الثانى واللاعب زياد فولى ابو حسيبة وزن 53 فئة شباب المركز الثانى حيث جرى تكريمهم بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولى للكيكبوكسنج

وأكد أبو حسيبة أن الفريق نجح في تحقيق تلك المراكز بعد فترة كبيرة من التجهيزات والإعداد والتدريب المكثف تحت رعاية وتحفيز اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و بدعم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بهاء الدين شوقى ، والدكتور عماد فتحى عبد اللطيف، مدير مركز شباب الخارجة، ومتابعة رئيس مجلس الادارة على عبد المعطى المستمرة لمستويات اللاعبين من بداية التجهيز وحتى الفوز بالمراكز الأولى والثانية .