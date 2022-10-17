توفيق أوضاع دور العبادة والمباني الخدمية بالشرقية وفقا لقرارات مجلس الوزراء

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعا لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والمحاسب عادل عبد الملاك وكيل المجلس الملى العام وممثلى الكنائس والطوائف المسيحية وعدد من مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون مؤكداً على مدير ادارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مرنة لإسراع الخطى فى الانتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 141 كنيسة وجار الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة بمعرفة إدارة الحماية المدنية لاستيفاء الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها طبقاً لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف وصلات الكهرباء والعدادات الكودية بـ 9202 مسجدا على مستوى المحافظة و75 كنيسة ليصدر المحافظ تعليماته بمراجعة كافة الملاحظات الواردة فى التقرير وتحديد جدول زمنى لمعالجتها وتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة جهات العمل المختلفة وعقد دورات تدريبية للأئمة وعمال المساجد فى مجال الحماية المدنية لتعريفهم بكيفية التعامل مع أى احداث طارئة.