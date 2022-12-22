اليوم السابع
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فرصة عمل "محلل بيانات" بمرتب 11 ألف جنيه لخريجى هندسة وحاسبات

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:45 م
فرصة عمل "محلل بيانات" بمرتب 11 ألف جنيه لخريجى هندسة وحاسبات وظائف
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل فى تخصصات مختلفة بعدد من الشركات والمصانع بمحافظة القليوبية، موضحة أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في السويس.

1-فرص عمل بمصنع لتصنيع الزجاج بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

الوظائف المطلوبة

10 عمال إنتاج بمرتب 2400 جنيه

الشروط

مؤهل متوسط

السن ما بين 20 إلى 40 سنة

 

2-فرص عمل بإحدى شركات المنسوجات

الوظائف المطلوبة

3 عمال نسيج بمرتب 2400 جنيه

الشروط

المؤهل متوسط

3-فرصة عمل (محلل بيانات) بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات في بنها

المزايا والشروط

المرتب 452 دولار، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي هندسة أو حاسبات.

4-فرص عمل بمصنع للصناعات النسيجية بمنطقة الشروق الصناعية الخانكة

الوظائف المطلوبة

4 عمال تدوير

8 فنيين نسيج

المرتب 2400 جنيه

الشروط

المؤهل متوسط

السن حتى 30 سنة

5-فرص عمل بمصنع ألومنيوم بالعبور المنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

2 سائق

3 خراط

الشروط

المؤهل متوسط

السن حتى 40 سنة

الراتب حسب المقابلة

6-فرص عمل بمصنع للصناعات النسيجية

الوظائف المطلوبة

4 عمال تدوير

8 فني نسيج

المرتب 2400 جنيه

الشروط

المؤهل متوسط

السن حتى 30 سنة

7-فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة بشبرا الخيمة

الوظائف المطلوبة

150 عامل خياطة (خبرة 5 سنوات)

50 عامل مكوى (خبرة 5 سنوات)

100 عامل تدريب

المرتب 3000 جنيه

الشروط

السن حتى 30 سنة

ولا يشترط المؤهل.

8-فرص عمل بأحد مصانع صناعة وتجارة الحلوى بشبرا الخيمة

الوظائف المطلوبة

50 عضو فريق

5 بائع حلوى شرقي

5 كول سنتر

5 متلقي طلبات

10 مساعد شيف سخن

5 شيف فطائر شرقي

10 مندوبين توصيل

10 باريستا

الشروط

خبرة ما بين سنة إلى 3 سنوات

السن يتراوح ما بين 20 إلى 40 سنة

المؤهل (فوق المتوسط – متوسط)

الراتب حسب المقابلة


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