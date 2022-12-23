محافظ أسيوط يتابع توافر السلع بالأسواق وتنوعها والتأكد من ضبط الأسعار

أسيوط - فريق المحافظات

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الإحتكارية.

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة معارض "أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا.

وخلال جولته التقي اللواء عصام سعد بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لأرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت في ضبط السلع وطمأن المحافظ المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق كما أثنى على الجهد الكبير الذي تبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة مؤكداً على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وكان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع التموين وجهاز حماية المستهلك وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للاسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع كما اجتمع أيضَا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والاصلاح الزراعي والغرفة التجارية لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري التنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة.











































































