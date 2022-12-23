واشنطن (أ ش أ)

اتهمت لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بالمشاركة الجنائية فى مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وذكر التقرير النهائي للجنة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ترامب فشل فى التحرك لمنع مناصريه من مهاجمة مبنى الكابيتول، موصيا بأن تنظر لجان الكونجرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل، بسبب أدلة على انتهاكه قسمه الدستوري أثناء الانخراط في تمرد. وفي المقابل .. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على موقع (ترو سوشيال)، إن "تقرير لجنة التحقيق شديد الحزبية، وفشلت في دراسة سبب احتجاج السادس من يناير على تزوير الانتخابات".

وكانت مجلة بوليتكو، قالت إنه من المقرر ان تعلن لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير العام الماضي، نص شهادات 34 شاهد معظمهم لجأوا للتعديل الخامس فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة اللجنة.

ومن بينها شهادة العام بالإنابة للقسم المدني جيفري كلارك ، ومحامي حملة ترامب جون إيستمان ، والمحامية المحافظة جينا إليس ، ومستشارة الأمن القومي السابقة مايكل فلين ، وحليف ترامب روجر ستون ، وكلا من ستيوارت رودس وانريكي تاريو موسسي جماعة اوث كيبرز وبراود بويز.

جاء إصدار النص في نفس اليوم الذي خططت فيه اللجنة في البداية لنشر تقريرها الكامل، لكنها أعلنت أنها ستؤجل الإعلان حتى اليوم الخميس ولم يذكر سببًا ، لكن التغيير جاء قبل ساعات من استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب خلال اجتماع مشترك للكونجرس.

وبحسب التقرير، دافع غالبية الشهود الذين أفرج عن محاضرهم الأربعاء بالتعديل الخامس خلال مقابلاتهم مع اللجنة حتى أن بعض الشهود استدعوا التعديل الخامس لأسئلة أساسية ، مثل سؤال عن أعمارهم.

جاء إصدار الدفعة الأولى من النصوص بعد يومين من عقد اللجنة المختارة عرضها العام النهائي في نهاية اجتماع العمل ، صوتت اللجنة على أربع إحالات جنائية إلى وزارة العدل تستهدف الرئيس السابق ترامب.

وأوصت اللجنة بأن يحقق مع الرئيس الامريكي السابق بتهمة التحريض على التمرد أو مساعدته وعرقلة إجراء رسمي ومؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر للإدلاء ببيان كاذب.

كما كشفت اللجنة النقاب عن إحالات جنائية تشمل إيستمان ، الذي صاغ مذكرتين لحملة ترامب بشأن استراتيجيات لوقف التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأوصت اللجنة بالتحقيق معه لعرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.