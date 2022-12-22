"تحقيقات الكونجرس" تعلن نص أقوال 34 شاهد منهم روجر ستون ومحامي ترامب

كتبت : نهال أبو السعود

قالت مجلة بوليتكو، أنه من المقرر ان تعلن لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير العام الماضي، نص شهادات 34 شاهد معظمهم لجأوا للتعديل الخامس فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة اللجنة.

وأشارت المجلة الى ان التعديل الخامس للدستور الأمريكى ينص على عدد من الحقوق المرتبطة بالإجراءات القانونية، من بينها أن لا ينبغى إجبار أحد فى أى قضية جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه.

ومن بينها شهادة العام بالإنابة للقسم المدني جيفري كلارك ، ومحامي حملة ترامب جون إيستمان ، والمحامية المحافظة جينا إليس ، ومستشارة الأمن القومي السابقة مايكل فلين ، وحليف ترامب روجر ستون ، وكلا من ستيوارت رودس وانريكي تاريو موسسي جماعة اوث كيبرز وبراود بويز.

جاء إصدار النص في نفس اليوم الذي خططت فيه اللجنة في البداية لنشر تقريرها الكامل، لكنها أعلنت أنها ستؤجل الإعلان حتى اليوم الخميس ولم يذكر سببًا ، لكن التغيير جاء قبل ساعات من استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب خلال اجتماع مشترك للكونجرس.

وبحسب التقرير، دافع غالبية الشهود الذين أفرج عن محاضرهم الأربعاء بالتعديل الخامس خلال مقابلاتهم مع اللجنة حتى أن بعض الشهود استدعوا التعديل الخامس لأسئلة أساسية ، مثل سؤال عن أعمارهم.

جاء إصدار الدفعة الأولى من النصوص بعد يومين من عقد اللجنة المختارة عرضها العام النهائي في نهاية اجتماع العمل ، صوتت اللجنة على أربع إحالات جنائية إلى وزارة العدل تستهدف الرئيس السابق ترامب.

وأوصت اللجنة بأن يحقق مع الرئيس الامريكي السابق بتهمة التحريض على التمرد أو مساعدته وعرقلة إجراء رسمي ومؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر للإدلاء ببيان كاذب.

كما كشفت اللجنة النقاب عن إحالات جنائية تشمل إيستمان ، الذي صاغ مذكرتين لحملة ترامب بشأن استراتيجيات لوقف التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأوصت اللجنة بالتحقيق معه لعرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.