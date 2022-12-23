كمين ينهى رحلة تاجر الشادو بعد رصد تحركاته فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إحباط ترويج عاطل كمية من مخدر الشادو بين عملائه، وضبط بحوزته كمية من المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وبمواجهته اعترف بالإتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عدد من عملائه، وحيازته مواد مخدرة استعدادا لتوزيعها بين زبائنه.

تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم للقبض عليه وعقب رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الشادو معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته مخدر الشادو استعدادا لترويجه بين عملائه، كما اعترف أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمخدرات، واستخدامه الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

وخلال اعترافات المتهم أرشد عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، حيث كشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، ليتولى ترويجها بين عملائه، وأشار إلى أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.