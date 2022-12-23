قتيلان و3 مصابين.. تفاصيل حادث إطلاق نار بشارع "دينجيان" فى فرنسا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن شخصين على الأقل قتلوا وأصيب 3 أخرين، في حادث إطلاق نار بالدائرة العاشرة في العاصمة باريس، بعد أن اعتقلت الشرطة شخصا مشتبه فيه.

ووقع إطلاق النار في شارع دينجيان بالدائرة العاشرة وسط العاصمة باريس.

وأفاد المصدر بالشرطة أن المشتبه فيه "ستين عاما"، تم اعتقاله من قبل فريق من شركة الأمن والتدخل (CSI).

وشهد صاحب متجر من مبنى مجاور، رغب في عدم الكشف عن هويته ، لوكالة "فرانس برس" سبع إلى ثماني طلقات في الشارع، إنه ذعر تام ، لقد بقينا محبوسين في الداخل ".

وفي يوليو الماضي، قتل شخص وأصيب 4 آخرون، في إطلاق نار بمقهى في الدائرة 11 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحينها ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، بينما فر الثاني، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم غير معروفة.

كما عثرت الشرطة على سلاح آلي من نوع كلاشينكوف، بالقرب من مسرح الجريمة في باريس.