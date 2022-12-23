اليوم السابع
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إصابات إثر إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس.. والشرطة تعتقل المشتبه به

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:27 م
إصابات إثر إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس.. والشرطة تعتقل المشتبه به الشرطة الفرنسية ـ أرشيفية
كتبت شيماء بهجت

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أعلنت الشرطة الفرنسية، سقوط عدة جرحى إثر إطلاق نار فى العاصمة باريس، واعتقال المشتبه به، حسبما نقل موقع "مونت كارلو الدولية".

وتتعرض العاصمة الفرنسية باريس لمثل هذه الحوادث التى تسفر عن وقوع عددا من الضحايا.

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، أعلن مصدر شرطي فرنسي مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالدائرة الـ13 بمدينة مارسيليا الفرنسية.
 
وقال المصدر - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، "إن الشرطة الفرنسية تلقت بلاغا بإطلاق نار على سيارة تسير على الطريق السريع (إل 2)".
 
وأشارت القناة إلى أن الشرطة القضائية في فرنسا تولت التحقيق في الحادث.

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