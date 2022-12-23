عامل يكشف كواليس محاولته قتل زوجته فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عامل تفاصيل شروعه فى قتل زوجته، أمام رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، فذكر أن خلافات زوجية أدت إلى نشوب مشادة كلامية مع زوجته المجنى عليه، وتطورت الخلافات بينهما، فلم يتمالك نفسه، وأحضر سلاح أبيض، وسدد لها طعنة بجسدها.

أضاف المتهم أنه لم يقصد قتلها، إلا أن الخلافات والمشاحنات مع زوجته دفعته للاعتداء عليه، وأكد أنه لم يهرب وسلم نفسه لرجال المباحث.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق مع المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

دفعت الخلافات الأسرية عامل إلى الشروع فى قتل زوجته بعد التشاجر معها فى أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث طعنها بسلاح أبيض إلا أنها تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، بينما سلم المتهم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات زوجية، وأرشد عن أداة الاعتداء..

ورد بلاغ لمركز شرطة أوسيم، باعتداء أحد الأشخاص على زوجته داخل مسكنهما، وتم نقل المجنى عليها إلى المستشفى مصابة بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الجريمة.

بتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، أن عامل تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية، وخلال المشاجرة اعتدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وخلال إجراء التحريات سلم الزوج المتهم، نفسه إلى مركز شرطة أوسيم، واعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، وأكد أنه لم يقصد قتلها.

تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة المجنى عليها، ووجهوا اتهاما للزوج بارتكاب الجريمة، والشروع فى قتل زوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.