ضبط 110 أطنان أرز شعير و3 أطنان مبيدات زراعية بكفر الشيخ.. صور

كما تمكنت حملات مديرية التموين بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، ومجالس المدن من 110 طن أرز شعير بعدد من المخازن، حجبوهم أصحابها عن التداول، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 9800 كجم بمخزن بدسوق، حجبها تاجران عن التداول، تحرر المحضر رقم 20402 جنح مركز دسوق 2022، كما تمكنت الحملات من ضبط 16800 كجم أرز شعير بحوزة "م.س.ب" صاحب مخزن بدسوق غير مرخص، تحرر المحضر رقم 20403.

كما تمكنت الحملات من ضبط 70 طن بمخزن غير مرخص بالحامول، تحرر المحضر 19829، وتم ضبط 21 طن أرز شعير بمخزن غير مرخض، تحرر المحضر 19828، كما تم ضبط مخزن به 3750 كيلو أرز شعير، وتحرر المحضر رقم 19831، كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بإجمالي وزن 3 طن وتحرر المحضر رقم 19831 جنح الحامول.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 19 محضراً متنوعاً، منها 4 محاضر تموين، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين بيطريين ، و7 محاضر متنوعة خلال الحملة التموينية المكبرة للمرور على المحلات التجارية ومحال الجزارة بمركز ومدينة دسوق لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.







التأكد من صلاحية السلع



جانب من تفقد السلع الغذائية



متابعة الاسواق وحملات متنوعة



متابعة الاسواق



متابعة اللحوم وصلاحيتها