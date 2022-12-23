اليوم السابع
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ضبط 110 أطنان أرز شعير و3 أطنان مبيدات زراعية بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:51 م
ضبط 110 أطنان أرز شعير و3 أطنان مبيدات زراعية بكفر الشيخ.. صور جانب من تفقد السلع الغذائية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، جولات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وحملات مديرية التموين، المستمرة على مدار اليوم لمراقبة ومتابعة الأسواق، وذلك تنفيذا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم، و المتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك بالتوازي مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين.

كما تمكنت حملات مديرية التموين بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، ومجالس المدن من 110  طن أرز شعير بعدد من المخازن، حجبوهم أصحابها عن التداول، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 9800 كجم بمخزن بدسوق، حجبها تاجران عن التداول، تحرر المحضر رقم 20402 جنح مركز دسوق 2022، كما تمكنت الحملات من ضبط 16800 كجم أرز شعير بحوزة "م.س.ب" صاحب مخزن بدسوق غير مرخص، تحرر المحضر رقم 20403.

كما تمكنت الحملات من ضبط 70 طن بمخزن غير مرخص بالحامول، تحرر المحضر 19829، وتم ضبط 21 طن أرز شعير بمخزن غير مرخض، تحرر المحضر 19828، كما تم ضبط مخزن به 3750 كيلو أرز شعير، وتحرر المحضر رقم 19831، كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بإجمالي وزن 3 طن  وتحرر المحضر رقم 19831 جنح الحامول.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 19 محضراً متنوعاً، منها 4  محاضر تموين، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين بيطريين ، و7 محاضر متنوعة خلال الحملة التموينية المكبرة للمرور على المحلات التجارية ومحال الجزارة بمركز ومدينة دسوق لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

 


 

التأكد من صلاحية السلع
التأكد من صلاحية السلع

 

جانب من تفقد السلع الغذائية
جانب من تفقد السلع الغذائية

 

متابعة الاسواق وحملات متنوعة
متابعة الاسواق وحملات متنوعة

 

متابعة الاسواق
متابعة الاسواق

 

متابعة اللحوم وصلاحيتها
متابعة اللحوم وصلاحيتها

 

متابعة توفير السلع الغذائية
متابعة توفير السلع الغذائية

 

 

 
 
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية التموين

ارز شعير

حملات تموينية

وزارة التنمية المحلية



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