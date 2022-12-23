اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بعدد من أسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء ببنى سويف

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:52 م
ضبط سيارة محملة بعدد من أسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء ببنى سويف ضبط سيارة محملة بأسطوانات الغاز
بنى سويف هانى فتحى

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تمكنت الوحدة المحلية لقرية العواونة التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتموين من ضبط سيارة "نقل الفيوم" محملة بعدد 96 أسطوانة غاز منزلية بقرية سدمنت الجبل، قبل تهريبها خارج المحافظة وبيعها بالسوق السوداء.
 
وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة إهناسيا، كما تم تحرير 15 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية بقرية المسيد الأبيض، التابعة لمجلس قروي النويرة.
 
وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز اهناسيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ قرار الإزالة لعدة حالات تعد بالبناء على مساحات تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لإدارة مشروعات شمال الصعيد بقرية الأنصار عبارة عن أسوار تم إنشاؤها داخل المساحة الخالية بوسط القرية، كما تم إيقاف وإزالة لحالة شروع في بناء مخالف على مأخذ مياه قرية قلها بالعواونة.
 
من جانبها قامت الوحدة المحلية بالنويرة بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل القوافل البيطرية بقرية المسيد، حيث تم تحصين 1058 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتم علاج عدد 63 حالة مترددة علي الوحدة البيطرية بالقرية خلال شهر ديسمبر.

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