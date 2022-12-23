ضبط سيارة محملة بعدد من أسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء ببنى سويف

وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة لمركز شرطة إهناسيا، كما تم تحرير 15 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية بقرية المسيد الأبيض، التابعة لمجلس قروي النويرة.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز اهناسيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ قرار الإزالة لعدة حالات تعد بالبناء على مساحات تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لإدارة مشروعات شمال الصعيد بقرية الأنصار عبارة عن أسوار تم إنشاؤها داخل المساحة الخالية بوسط القرية، كما تم إيقاف وإزالة لحالة شروع في بناء مخالف على مأخذ مياه قرية قلها بالعواونة.

من جانبها قامت الوحدة المحلية بالنويرة بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل القوافل البيطرية بقرية المسيد، حيث تم تحصين 1058 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتم علاج عدد 63 حالة مترددة علي الوحدة البيطرية بالقرية خلال شهر ديسمبر.