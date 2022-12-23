تعرف على جهود واستعدادات بنى سويف للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بمتابعة جهود وإجراءات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس ، في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من حالة عدم استقرار الطقس بسسب منخفض جوى ينتج عنه سحب متوسطة وخفيفة وسقوط أمطار متفاوتة على فترات متقطعة على إقليم شمال الصعيد.

تفقد السكرتير العام المساعد يرافقه علاء عيد مدير الأزمات بالمحافظة ومسؤولى الوحدة المحلية ، مخر سيل سنور شرق النيل، ضمن تكليفات المحافظ باستمرارمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار ، حيث اطمأن السكرتير المساعد على جاهزية المخر لاستقبال وتصريف مياه الأمطار "حال سقوطها"، مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ،والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.

كما تابع السكرتير المساعد ، خلال زياراته اليوم الجمعة لبعض المراكز ،جهود واستعدادت الوحدات المحلية للتعامل مع الامطار الخفيفة والمتوسطة التي شهدتها بعض المناطق بالمحافظة، حيث اطمأن السكرتير المساعد على جاهزية وانتشار معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية ومعدات فرع شركة المياه، والتي تقوم بسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ، بجانب المرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة جاهزية المعدات والافراد والاستعداد التام لمواجهة أية تداعيات محتملة لسرعة التدخل، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة.