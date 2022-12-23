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صور الأقمار الصناعية.. سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:35 م
صور الأقمار الصناعية.. سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الممطرة لتؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

واشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه مازالت فرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من  شمال الصعيد ، ودرجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

و يشهد اليوم  الجمعة ،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50٪ ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة :  القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى. 

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية

 

جانب من السحب
جانب من السحب

 


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