اليوم السابع
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إجراء 33 عملية قلب وعيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع كفر الشيخ

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:11 م
إجراء 33 عملية قلب وعيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التضامن
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ ، عن إجراء 33 عملية قلب وعيون، خلال النصف الأول لشهر ديسمبر الجاري،  فضلا عن تسليم 13 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين وذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

 

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وشدد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.


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