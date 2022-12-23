"صحة الإسكندرية": انتهاء الدورة الـ9 لتأهيل القيادات الصحية بمستشفى برج العرب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، عن استكمال دورات "تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية"، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية.

وأضافت صحة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التاسعة ،من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى برج العرب بتنسيق مع الدكتور وليد مختار مدير المستشفى ، والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها .

وعقب انتهاء الدورة التاسعة تم تقديم شهادات و دروع الشكر والتقدير لكل المحاضرين من قيادات المديرية ، وعلى هامش فعاليات الدورة قدمت إدارة مستشفى برج العرب درع الشكر والتقدير للدكتورة رشا سيف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، كما استضافت الدورة الدكتورة حنان أحمد عزمي مدير إدارة الاستفسارات والفتاوى بالإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة ، والدكتورة جيهان الصاوى ، أخصائى باثولوجى الإكلينيكية بالمركز الإقليمى لبنك الدم .

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد ، وكيل المديرية ان الدورة العاشرة من دورات أساسيات الإدارة، ستبدأ غدا السبت 24 ديسمبر، بمستشفى اطفال الانفوشي وتستمر لمدة ستة أيام

وفي نفس السياق نظمت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - بالتعاون مع إدارة التدريب - دورة تدريبية للأطباء والتمريض لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان: "مبادئ التعامل مع حالات الإصابات المتعددة والحوادث بقسم الطوارئ".

عقدت الدورة بمستشفى جمال حمادة المركزى وذلك بحضور عدد 40 من الأطباء والتمريض العاملين بأقسام الطوارئ والعنايات المركزة بمستشفى "جمال حماده المركزى والجمهورية العام .

قام بإلقاء المحاضرات الدكتورة إيمان محمد جابر رئيس اللجنة العلمية ومسئول الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والأستاذة مارينا كامل مشرفة تمريض بالإدارة .



جانب من الدورة (1)



جانب من الدورة (2)