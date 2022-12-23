رفع كفاءة الجزيرة الوسطى أمام مكتبة الإسكندرية ضمن مبادرة "100مليون شجرة"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رفع حي وسط في محافظة الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس حي وسط ، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق طريق الكورنيش، من خلال زراعة أشجار بالجزيرة الوسطي، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حي وسط الإسكندرية، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد من الأشجار في الجزيرة الوسطي بطريق الكورنيش الرئيسي، أمام مكتبة الإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذلك تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بنطاق الحي .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء، والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال للترويج لمبادرة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والمناطق الصناعية، والظهير الصحراوى للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادى سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية، وفقاً للظروف المناخية الملائمة لكل موقع .

وفي سياق آخر بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات، وتحت إشراف عزة سعد رئيس حي وسط استأنفت إدارة الكهرباء بالحي اليوم اعمال صيانة وإنارة شوارع الحي، حيث تم في هذا الصدد تركيب عدد 20 من الأبواب البلاستيكية العازلة للأعمدة بطريق الحرية ،تقفيل أبواب الاعمدة شارعي: شامبليون وطريق الكورنيش، وإصلاح عطل بالكابلات داخل غرف التفتيش شارع الإسكندر الأكبر َ,وانارة الكشافات المطفأة بمفتاح سوتير .

كما تم في السياق ذاته صيانة الكشافات المطفأة شارعي: كنيسه دبانة والكنيسة البطريركية اليونانية ،وانارة الكشافات المطفأة شارع نظمي بطرس، واصلاح عطل، بالاضافة الي انارة الكشافات المطفأة شارع فؤاد،وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي.وجاري العمل..



جانب من رفع كفاءة الجزيرة (4)



جانب من رفع كفاءة الجزيرة (1)



جانب من رفع كفاءة الجزيرة (2)