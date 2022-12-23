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سوق على مهلك.. "المرور" تحرر 12 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 11:33 ص
سوق على مهلك.. "المرور" تحرر 12 ألف مخالفة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64528) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (12747) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (314) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) دراجات نارية مخالفة و(26) مخالفة موقف عشوائى و (37) مخالفة شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي جواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومن تلك الحالات:
 
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
 
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
 
- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
 
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
 
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
 
- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
 
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
 
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
 
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
 
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.

 


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