سانا: القوات الأمريكية غير الشرعية تسرق 95 صهريجا من نفط سوريا باتجاه العراق

وكالات

يواصل الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا، سرقة مقدّرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها، وأخرج قبل ساعات قليلة 95 صهريج نفط عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق.

وأشارت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن القوات الأمريكية أخرجت كميّة جديدة من النفط المسروق من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد عبر 65 صهريجا عبر "معبر المحمودية" غير الشرعي، و30 صهريجا عبر "معبر الوليد" غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود مع العراق.

هذا وقد أكد سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، يوم أمس، أن استمرار نهب القوات الأمريكية والميليشيا المرتبطة بها لثروات سوريا من نفط وقمح تسبب بتفاقم معاناة الشعب السوري.

وأشار السفير السوري إلى أن بلاده تستغرب تجاهل البعض غير المقبول لهذا الواقع.