روسيا فى المرتبة الثالثة.. أهم مصدرى الغاز المسال إلى السوق الأوروبى

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين،تطورات الطلب على الغاز المسال فى الأسواق العالمية حيث بات واضحاً استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مدعوماً بتنامي الطلب غير المسبوق من جانب السوق الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الواردات خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 95.5 مليون طن، مقارنة بنحو 92.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بمعدل نمو على أساس سنوي 3%، ثم ارتفع الطلب العالمي إلى 97 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل90 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بمعدل نمو على أساس سنوي 8%.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ،أنه في السوق الأوروبي، بلغ إجمالي الواردات خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 30.3 مليون طن مقابل 21.3 مليون طن في الربع المماثل من العام السابق 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي .42.3 ثم استمرت واردات الغاز في النمو خلال الربع الثالث من العام 2022 لتسجل 27.9 مليون طن مقابل 14.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 97.9%، وهي الأعلى في تاريخ أوروبا.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"أنه بذلك يصل إجمالي ما استوردته أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 90 مليون طن، وهي على مقربة من تحقيق رقم قياسي في وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2022.

ويعود هذا الطلب الأوروبي المتزايد إلى عدة عوامل أبرزها مساعي الدول الأوروبية نحو إحلال الغاز الطبيعي المسال محل صادرات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خطوط الأنابيب، والعمل على ملء خزانات الغاز وفق الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية وهو 80% قبل الأول من نوفمبر 2022 للاستعداد بمخزون كاف خلال فصل الشتاء الذي عادة ما يصل فيه الطلب إلى ذروته بسبب التدفئة، وكنتيجة لذلك، وصلت مخزونات الغاز إلى مستويات مرتفعة تخطت حتى هدف الـ 80%، وذلك منذ شهر سبتمبر 2022 .

وأضاف التقرير، ،أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مكانتها كأكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 بإجمالي 40.5 مليون طن، بما يعادل نحو 45% من إجمالي واردات السوق الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بحصة %16.3 ، ومن الملفت أن روسيا جاءت في المرتبة الثالثة بحصة 13.7 ، حيث صدرت ما مجموعه 12.4 مليون طن، أي أنها نجحت في تسويق أكثر من 50% من إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال داخل الأسواق الأوروبية خلال نفس الفترة.