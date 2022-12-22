وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تصفية 15 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك في كوتشيروفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في لوجانسك جراء المعارك والضربات الروسية، وفي اتجاه كراسني ليمانسك في مناطق سيرغيفكا في لوجانسك وتيرني في دونيتسك بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة أكثر من 20 قتيل وجريح.

وأضافت أنه في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية تقدمها وقامت بتصفية نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري، وفي اتجاه جنوب دونيتسك استهدفت القوات وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نيكولسكوي ونوفومايورسكوي ونوفوبول في دونيتسك، وتم تدمير مجموعتين تخريبيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سلادكو في دونيتسك وليفادين في منطقة زابوروجيا وقامت بتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، إلى جانب تدمير 57 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار في مناطق متفرقة.

وتابعت أنه في منطقة قرية فيسيل بمنطقة خيرسون، تم تدمير محطة حرب إلكترونية أوكرانية، وفي منطقة بتيتشي في دونيتسك تم تدمير نقطة إصلاح لأنظمة المدفعية M777، إضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرتيموفسك في دونيتسك وجولييبول في منطقة زابوروجيا وأوشاكيف في منطقة نيكولايف.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجومين صاروخيين على مواقع إطلاق الصواريخ الأوكرانية غراد وسميرش في مناطق بيرديشي وكراسنوارميسك في دونيتسك، وتمكنت من إسقاط مقاتلتين من طراز "ميج 29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق شيفتشينكو وبوغاتير في دونيتسك، كما تم تدمير مروحية أوكرانية من طراز "Mi-8" في منطقة دوبروبول في دونيتسك.

وأشارت إلى أنه الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار في مناطق فولودينو وتورسكوي وفويكوفسكي في دونيتسك، واعترضت أنظمة الدفاع قذيفتين من منصات "هايمارس" في منطقتي بوباسنايا وبارانيكوفكا في لوجانسك.

وعلى الجهة المقابلة، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ليلة أمس صاورخًا روسيًا موجهًا من طراز Kh-59MK2 أطلقته طائرة مقاتلة روسية من البحر الأسود فوق مدينة ميكولايف بجنوب البلاد.

وذكرت القيادة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن قوات الدفاع الجوي ووسائل القيادة الجوية الجنوبية رصدت ليلة أمس صاروخًا موجهًا جوًا من طراز Kh-59MK2 أطلقته مقاتلة روسية متعددة الأغراض من طراز "سوخوي-35" من البحر الأسود وتمكنت من إسقاطه.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية شنت في آخر 24 ساعة هجومًا صاروخيًا مكثفًا فوق بلدة أوتشاكيف المحتلة في ميكولايف، بينما لم يتم حتى الآن تسجيل اصابات من جراء الهجوم.