اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانيا وتصفية 80 جنديا فى منطقة أرتيوموفسك

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:18 م
روسيا تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانيا وتصفية 80 جنديا فى منطقة أرتيوموفسك إسقاط مقاتلة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز "سو- 25" ومروحية من نوع "مي-8" تابعتين للقوات الأوكرانية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة- :" أسقطت مقاتلات القوات الجوية الروسية في منطقة "أوريخوفو- فاسيليفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25"، مشيرة إلى إسقاط مروحية تابعة للقوات الجوية الأوكراينة من طراز "مي-8" في مدينة "كراماتورسك" بجمهورية دونيتسك أيضا.

وأضاف البيان:"أن القوات الروسية واصلت عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، حيث وجهت ضربات لنقاط حصينة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك وقضت على أكثر من 80 جنديا"، لافتا إلى تدمير دبابتين وخمس عربات مدرعة وست سيارات للقوات الأوكرانية.

 


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