الخارجية الروسية: لا تفاوض بشأن الضمانات الأمنية قبل وقف تسليح كييف

وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارشيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إن موسكو بذلت جهودا صادقة في السابق من أجل التوصل لاتفاق وطرحت على الغرب مشروع وثيقتين ملزمتين حول الضمانات الأمنية لكن الغرب رفض هذه المساعي.

وأضاف دارشيف، أن روسيا لا تثق بالغرب بعد تسليح القوات الأوكرانية للاستيلاء على دونباس وتدميرها، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت إجراء اضطراريا لإحباط سيناريو إبادة الروس على الأراضي الأوكرانية السابقة .



من جهة اخرى أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة أن القوات الروسيه شنت خلال ال٢٤ ساعة الماضية ست ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.