الخارجية الروسية: لا تفاوض بشأن الضمانات الأمنية قبل وقف تسليح كييف

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه لن يكون هناك أى تفاوض جدى حول الضمانات الأمنية بشأن أوكرانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، قبل وقف ضخ الأسلحة والمال لأوكرانيا وسحب المرتزقة والمدربين الأجانب.
وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارشيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إن موسكو بذلت جهودا صادقة في السابق من أجل التوصل لاتفاق وطرحت على الغرب مشروع وثيقتين ملزمتين حول الضمانات الأمنية لكن الغرب رفض هذه المساعي.
وأضاف دارشيف، أن روسيا لا تثق بالغرب بعد تسليح القوات الأوكرانية للاستيلاء على دونباس وتدميرها، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت إجراء اضطراريا لإحباط سيناريو إبادة الروس على الأراضي الأوكرانية السابقة .
من جهة اخرى أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة أن القوات الروسيه شنت خلال ال٢٤ ساعة الماضية ست ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.
وذكرت الهيئة( في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) ان روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS) أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس. مع ذلك، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة محتلة في مناطق مثل سومي وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك.
وأضاف البيان: انه في اتجاه مدينة باخموت، استخدمت القوات الروسية الدبابات ومجموعة كاملة من قطع المدفعية لفتح النار على مناطق فيرخنيوكاميانسك وبيلوهوريفكا وباخموت وكليششيفكا وأوزاريانيفكا في منطقة دونيتسك. أما في اتجاهي زابوروجيا وخيرسون، قصف الروس منطقة مارهانيتس في دنيبروبتروفسك ومدينة خيرسون بالمدفعية الصاروخية.
وتابع: أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضي ثماني ضربات على مجموعات من أفراد الجيش الروسي والذخيرة والمعدات العسكرية، ما نتج عنه تدمير ثلاثة أنظمة دفاع جوي روسية ومجموعة طائرات بدون طيار.
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