البابا تواضروس الثانى يؤدى صلوات التسبيح فى الكاتدرائية المرقسية

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات التسبحة الكيهكية "سينرچيا 4" التي نظمتها للمرة الرابعة لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

وبدأت "سينرچيا 4" في العاشرة من مساء أمس، واختتمت بالقداس الإلهي الذي انتهى الساعة السابعة من صباح اليوم.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وبعض الآباء الكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، ومئات من الشمامسة من الطلبة الجامعيين، كما شارك الآلاف من الشباب والشابات الذين جاءوا من العديد من إيبارشيات مصر، وامتلأت بهم الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية لآخرها وامتدت تواجدهم إلى خارجها.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء يوم 6 يناير المقبل، حيث أعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير، موضحا أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.



جانب من مشاركة البابا تواضروس صلوات التسبيح في الكاتدرائية المرقسية (1)



جانب من مشاركة البابا تواضروس صلوات التسبيح في الكاتدرائية المرقسية (2)



جانب من مشاركة البابا تواضروس صلوات التسبيح في الكاتدرائية المرقسية (3)



جانب من مشاركة البابا تواضروس صلوات التسبيح في الكاتدرائية المرقسية (4)



جانب من مشاركة البابا تواضروس صلوات التسبيح في الكاتدرائية المرقسية (5)