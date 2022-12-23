رئيس البرازيل يعين مغنية لموسيقى "أفرو بوب" وزيرة للثقافة

فاطمة شوقى

أعلنت المغنية مارجريت مينيزيس، البرازيلية التى تغنى موسيقى من نوع "افرو بوب"، انها قبلت دعوة الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفى لتولى منصب وزيرة الثقافة فى الحكومة البرازيلية الجديدة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن، مينيزيس (60 عاما) قالت للصحفيين فى برازيليا "تحدثنا وقبلت المهمة.. أستقبلها كمهمة."

وشددت مينيزيس على أن هدفها كوزيرة للثقافة، هو استعادة اهداف الوزارة التى لم تتحقق فى عهد الرئيس السابق، جاير بولسونارو، مضيفة أنها الآن توجد فى المكان التى كانت دائما تستحق.

وولدت مينيزيس فى سلفادور، وهى واحدة من أكثر الرموز شهرة فى نوع موسيقى أفروبوب وهو نوع لموسيقى شعبية أفريقية وتعود إلى الحركة السوداء فى البرازيل.

كما أن مينيزيس واحدة من رواد موسيقى السامبا،، وحققت نجاحًا كبيرًا فى أغنية "Faraó-"، وهى ترنيمة حقيقية تُعرض كل عام فى الكرنفالات البرازيلية.

وسيتولى لولا، زعيم حزب العمال، الرئاسة البرازيلية فى الأول من يناير للمرة الثالثة، بعد أن حكم البلاد لفترتين بين عامى 2003 و2010.

فى ولايته الأولى، اختار أيضًا شخصية مشهورة من عالم الفن لتوجيه وزارة الثقافة، وكان جيلبرتو جيل، أحد أعظم أصوات الموسيقى البرازيلية جنبًا إلى جنب مع كايتانو فيلوسو وتشيكو بواركى والذى شغل هذا المنصب بين عامى 2003 و2008.