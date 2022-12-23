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دعاء المطر.. اللهم صيبا نافعا.. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:36 م
دعاء المطر.. اللهم صيبا نافعا.. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك دعاء المطر
كتب ـ على عبد الرحمن

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دعاء المطر .. يٌستحب ترديده وقت سقوط الأمطار، وتشهد عدد المحافظات حالة من التقلبات الجوية، وتساقط للأمطار الخفيفة والمتوسطة، ويبحث الكثير عن دعاء المطر، ومن دعاء المطر المستحب والوارد عن سيدنا محمد الله عليه وسلم، ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".

دعاء المطر

و دعاء المطر .. ليس ثابتا ولكن هناك عدد من الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"، وورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مؤكدة استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

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