محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على كافة الجهات القائمة على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتغيير قرى الريف المصري، من خلال توصيل الخدمات والمرافق للقرى المستهدفة، حيث تحظى محافظة المنيا بتنفيذ 3489 مشروع خدمي بنطاق 192 قرية و757 تابع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

استمع المحافظ، للتقرير المفصل من قبل دار الهندسة من خلال المرور الميداني بصفة مستمرة على المشروعات التي يجري تنفيذها على ارض المحافظة بنطاق المراكز المستهدفة، حيث تم مناقشة كافة الملاحظات واستعراض الحلول لتلافي تلك الملاحظات.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز المستهدفة، بالمرور الميداني على كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من توصيل كافة المرافق، (كهرباء – مياه – صرف صحي)، بالإضافة لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة والتعاون والتنسيق بين الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجاري، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز مغاغة، بهدف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها على ارض الواقع.