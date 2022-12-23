اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:47 م
أكرم القصاص
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تونس تعلن إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 218 مهاجرا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:05 م
تونس تعلن إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 218 مهاجرا هجرة غير الشرعية
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجرا من الغرق .
 
وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إن الوحدات البحرية لحرس الحدود تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 218 مهاجرا، من بينهم 21 تونسيا و 197 يحملون جنسيات أجنبية، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.
 
وناشد المتحدث المواطنين التونسيين بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني بالإبلاغ عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أو الوسطاء، نظرا لما تشكله هذه العمليات من خطورة.
 

تونس

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