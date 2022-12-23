اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أحكام بالسجن ضد إرهابيين فى تونس بينهم إمام معروف بالتحريض على القتال

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:00 ص
أحكام بالسجن ضد إرهابيين فى تونس بينهم إمام معروف بالتحريض على القتال عناصر من الشرطة التونسية - أرشيفية
وكالات

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قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن بين عام واحد و20 عاما في حق عناصر خلية إرهابية خططوا لتنفيذ عملية إرهابية نوعية بالعاصمة.

وحسب أوراق ملف القضية فان المتهم الرئيسي كان إمام جامع بدوار هيشر ومعروف بخطبه الداعية إلى الجهاد والتحريض على القتال في بؤر التوتر والإرهاب على غرار سوريا.

وأشارت الوثائق إلى أنه تولى الالتحاق لفترة بخلية عقبة بن نافع بجبل الشعانبى قبل أن يعود إلى دوار هيشر ويكوّن خلية إرهابية من بين عناصرها زوجته ومتهمون آخرون.

وخطط المتهمون بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية وسط العاصمة ومقرا أمنيا بالعاصمة أيضا قبل أن تتفطن إليهم الأجهزة وتنجح في إحباط مخططاتهم.

 


جبل الشعانبى

دوار هيشر

تونس

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اخبار تونس



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