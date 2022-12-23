هطول أمطار غزيرة غرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطورائ "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة خاصة بأحياء غرب الاسكندرية والعامرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط، ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السيئ، يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، ويستمر حتى يوم غد السبت.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى، وناشدت أهالى الإسكندرية باتباع الإرشادات التالية:

تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوى الاتصال علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب، او علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 _ 50% )

وكلف المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة، تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



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