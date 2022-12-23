تعرف على تفاصيل مشروعات الطرق بمدينة 15 مايو ونسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أعمال الاسفلت للطريق المزدوج بشارع فاطمة النبوية وربطة بدائرى المدينة ومدخل منطقة النرجس ومنطقة الـ100 فدان، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بدفع عجلة التنميه فى مدينة 15 مايو وإنشاء محاور رئيسه لربط الطرق الرئيسه بالمدينه بالتزامن مع نهو المرافق وأعمال الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة الـ100 فدان لتتكامل جميع الخدمات من مياه وصرف وطرق وتنسيق الموقع بتكلفة اجماليه لكافة الاعمال بلغت ٥٧مليون جنيه تنفيذ شركة النصر العامه للمقاولات(ايجكو)

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن طريق الازدواج بشارع فاطمة النبوية يعد محور هام كونه يربط مناطق الاسكان الاجتماعى ومنطقة ال١٠٠ فدان بدائرى المدينة ومنطقة النرجس سكن لكل المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية وهو ما يلبى كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن من تيسير عملية التنقل بين جميع الأماكن.

وأوضح أنه سيتم طرح عدد من المحلات التجارية بأنشطة مختلفة ليكون هناك مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات .

وقال أن جهاز المدينة يعمل جاهدا على توفير جميع الخدمات بجميع المراحل بالمدينة تيسيرا على المواطنين لتلبية جميع احتياجاتهم من السلع والخدمات وان المدينة تشهد طفرة كبيرة على جميع مستوى القطاعات من أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع لكافة المحاور الرئيسية والطرق بالمدينة كما أن المدينة تشهد أعمال التجميل من أعمال الزراعة بكافة مداخل المدينة حفاظا على الشكل الجمال للمدينة وإعادتها إلى سابقها الحضاري .

وأكد أن المدينة تسير على خطى ثابته نحو النهوض إلى الشكل المطلوب بما يليق بتاريخ ومكانة مدينتنا الكبيرة والتى تعد من أقدم وأعرق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويميزها عن باقى المدن موقعها الجغرافي الذى يجعلها قبله الجنوب لما تملكه من طرق ومحاور رئيسية تربطها بجميع كافة المحافظات من الوجه البحرى حتى الوجه القبلى ومحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى نظرا لوجود الطريق الاوسطى والطريق الإقليمى وطريق الاتوستراد مما يجعل سهولة التنقل بين جميع كافة المدن والمحافظات.