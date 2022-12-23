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تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار بالطرق

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:00 م
تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار بالطرق المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت اﻹدارة العامة للمرور، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق ومنها:
 
-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا 
 
- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية 
 
-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان
 
-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه
 
-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق
 
- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب 
 
-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق 
 
-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز
 
-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة

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