تعرف على أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

حصل اليوم السابع علي أسماء الضحايا والمصابين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية قصر الباسل، حيث لقي مواطنان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون، وتم نقل الجثث و المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



والمتوفيين هما كلا من سيد فكرى عماد 66 سنة، وفاطمة رجب محمد 27 سنة والمصابين هم ابراهيم حسن 23 سنة مصاب جروج متفرقه بالجسم، أمير محمد 23 سنة مصاب بحرج قطعي أسفل العين اليمني، ورجب ابراهيم 23 سنة أشباه ما بعد الارتجاج، وكريم محمد 9 سنوات اشتباه كسر في الجمجمة ، وخليفه محمد 6 سنوات كسر بالقدم اليسري، ورشا محمد 27 سنة كسر بالقدم اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد أمين 25 سنة اشتباه كسر بالفقرات القطانية واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمين محمد امين 26س كدمات متفرقه بالجسم، واحمد جمال 15س كدمات متفرقة بالجسم، وأشرف ربيع 17 سنة كدمات شديدة بالفقرات ، ودعاء صالح 35 سنة مصابة بالعمود الفقري وجروح قطعيه بالرأس، وسيد وليد 9 سنوات جرح قطعي بالرأس، وچنا وليد 6 سنوات مصابة بجرح قطعي بالراس، وشعبان كامل 20 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وصابره رجب 44 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ولمياء خالد 23 سنة مصابة بكسر بالقدم واشتباه اصابه بالعمود الفقري، وسما عبد المجيد 7 سنوات مصابة بجراح بالرأس، ومالك عبد المجيد 3 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.



وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، في المنطقة الواقعة بين موقع البترول وقرية قصر الباسل، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مواطنين، وإصابة 18 آخرين، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، والمصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.