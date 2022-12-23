اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بعد تراجع كورونا.. الفيروسات الموسمية تنتشر بحدة فى تونس

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:00 ص
بعد تراجع كورونا.. الفيروسات الموسمية تنتشر بحدة فى تونس كورونا - أرشيفية
وكالات

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أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، رياض دغفوس، الخميس، بأن فيروسات النزلة الموسمية عادت إلى الانتشار بتونس بحدة.

وصرح بأن الفيروسات وجدت أرضية ملائمة لذلك بعد أن سجلت تراجعا في انتشارها في السنتين الأخيرتين.

وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الطفرات المتطورة لفيروسات "الكريب" أو النزلة الوافدة وجدت لها أرضية ملائمة للانتشار وعادت بقوة بعد تراجع فيروس كورونا.

وأوضح أن فيروس كورونا كان منذ سنتين المهيمن ولم يترك مجالا لفيروسات الكريب للانتشار الواسع، ولم يكوّن الناس مناعة قوية وأجساما مضادة ضد النزلة الموسمية التي لم تعرف انتشارا واسعا ولذلك عندما ظهرت حاليا في فصل الشتاء انتشرت بشكل واسع، لافتا إلى أن فيروس "الكريب" ليس مخطرا ولكن يجب التحصّن منه عبر التلقيح.


تونس

كورونا فى تونس

فيروس كورونا

كوفيد 19

اخبار تونس

رياض دغفوس



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