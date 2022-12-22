دراسة تحدد سبب الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

اكتشف الباحثون سبب إصابة الناس مرة أخرى بعدوى فيروس كورونا ، على الرغم من المناعة المكتسبة من التطعيم أو عدوى سابقة، وقال علماء بريطانيون إنه اتضح أن الأجسام المضادة المنتجة في الأنف - خط الدفاع الأول ضد فيروسات الجهاز التنفسي مثل كورونا تتراجع بشكل أسرع من الأجسام المضادة الموجودة في مجرى الدم.

وتميل الأجسام المضادة للأنف إلى الانخفاض بعد تسعة أشهر من الإصابة بفيروس كورونا، بينما تستمر الأجسام المضادة في الدم لمدة عام على الأقل.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة eBioMedicine، أن التطعيم فعال جدًا في تكوين وتعزيز الأجسام المضادة التي تنتقل عن طريق الدم والتي تحمي من الأمراض الشديدة، ولكن تأثيرها ضئيل جدًا على الأجسام المضادة للأنف.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة فيليسيتي ليو، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لند.: "قبل دراستنا، لم يكن من الواضح كم من الوقت استمرت هذه الأجسام المضادة الأنفية المهمة ووجدت دراستنا استجابات مناعية دائمة بعد العدوى واللقاح ، لكن هذه الأجسام المضادة الأنفية الرئيسية كانت أقصر عمراً من تلك الموجودة في الدم".

وأضافت ليو: "بينما تساعد الأجسام المضادة في الدم على الحماية من المرض، يمكن للأجسام المضادة للأنف أن تمنع العدوى تمامًا وقد يكون هذا عاملاً مهمًا وراء تكرار العدوى بفيروس كورونا ومتغيراته الجديدة".

قيمت الدراسة الجديدة ما يقرب من 450 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع كورونا بين فبراير 2020 ومارس 2021، قبل ظهور متغير أوميكرون وإطلاق لقاحات كورونا.

وقام الباحثون بتحليل الأجسام المضادة المأخوذة من المرضى عند دخولهم المستشفى ، وكذلك بعد ستة أشهر وسنة واحدة.كما تلقى أكثر من ثلثي المرضى أول تطعيم ضد فيروس كورونا خلال فترة المتابعة.

ووجد الباحثون أن التطعيم أدى إلى زيادة الأجسام المضادة للأنف والدم ، لكن التغيير في دفاعات الأنف كان طفيفًا ومؤقتًا.

خلص الباحثون إلى أن الجيل القادم من اللقاحات يجب أن يشمل رذاذ الأنف أو لقاحات الاستنشاق التي من شأنها تعزيز الأجسام المضادة للأنف بشكل أكثر فعالية مما قد يقلل العدوى بشكل أكثر فعالية.

قال الباحث الكبير المشارك بيتر أوبنشو ، من معهد القلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن"من الرائع أن اللقاحات الحالية تعني أن عددًا أقل من الأشخاص أصبحوا مرضى بشكل خطير، ولكن سيكون من الأفضل أن نمنعهم من الإصابة ونقل الفيروس".