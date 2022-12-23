اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:41 م
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برج القاهرة يتزين بالشعار الجديد لمبادرة "قادرون باختلاف"

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:10 م
برج القاهرة يتزين بالشعار الجديد لمبادرة "قادرون باختلاف" شعار مبادرة قادرون باختلاف يزين برج القاهرة
كتبت وداد خميس

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تزين برج القاهرة منذ قليل بشعار مبادرة قادرون باختلاف الجديد، بهدف دعم ذوي الهمم وتشجيعهم على الاندماج في مختلف المجالات داخل المجتمع، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالنسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف، والمقرر انعقادها في نهاية شهر ديسمبر 2022. 
 
برج
 
 
وأعلنت مبادرة قادرون باختلاف أمس تفاصيل الشعار الجديد للمبادرة، والذى شارك في رسمه الشاب على عبد الله من ذوي الهمم، حيث يتميز الشعار الجديد بفقاعتين نصيتين، الأولى تعبر عن ذوي الهمم وتتميز باللون الأزرق الذي يمثل الإعاقات الذهنية، واللون الأخضر يعبر عن الإعاقات الحسية، واللون الأحمر يعبر عن الإعاقات الحركية، واللون الرمادي هو الشخص المعافى الذى يساعد القادرون باختلاف.
 
وبالنسبة للفقاعة الثانية فتعبر عن مجهودات الدولة فى إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات، برعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

قادرون باختلاف

برج القاهرة

مبادرة قادرون باختلاف

وزارة الشباب



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