برج القاهرة يتزين غدا بشعار النسخة الرابعة من مبادرة قادرون باختلاف

وداد خميس

أعلنت مبادرة قادرون باختلاف عن إنارة برج القاهرة غدا الجمعة بالشعار الجديد الخاص بالنسخة الرابعة من المبادرة التي من المقرر انعقادها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث يأتى ذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتمكين ودمج ذوى الهمم فى مختلف جوانب الحياة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار بمختلف المجالات وتعزيز دورهم فى المجتمع.

ويتميز الشعار الجديد لمبادرة "قادرون باختلاف" بفقاعتين نصيتين، الأولى تعبر عن ذوى الهمم وتتميز باللون الأزرق الذى يمثل الإعاقات الذهنية، واللون الأخضر يعبر عن الإعاقات الحسية، واللون الأحمر يعبر عن الإعاقات الحركية، واللون الرمادى هو الشخص المعافي الذي يساعد القادرون باختلاف.



شعار مبادرة قادرون باختلاف

أما الفقاعة الثانية فتعبر عن مجهودات الدولة في إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات، وشارك فى رسم الشعار الجديد الشاب على عبد الله من ذوي الهمم، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وكانت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية كشفت مؤخرا خلال مداخلة هاتفية في في برنامج "مساء dmc" أن احتفالية قادرون باختلاف هذا العام تشهد مشاركة شخصيات من السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى.

وتابعت: "كما سيشارك الفنان حسين الجسمى، مؤكدة أن قوة مصر الناعمة بفنانينها ووجودهم معنا دعم كبير لنا، ووجود فخامة الرئيس السيسى يعطى شكل مختلف لليوم، ويجعل الجميع يتمنى الحضور ومشاهدة الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن هناك شباب من جميع قرى حياة كريمة بالمحافظات سيشارك بالحفل".