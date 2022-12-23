انهيار منزل من الطوب اللبن دون إصابات بقنا

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلي مقر الواقعة التي لم تفسر عن إصابات.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالى محافظة سوهاج قد شهدت الأربعاء الماضى انهيار منزل مكون من طابقين أثناء قيام مالكه بأعمال ترميمه، مما نتج عنه إصابة مالك المنزل وتم إخطار الوحدة المحلية لمدينة المراغة، التى اتخذت الإجراءات اللازمة.