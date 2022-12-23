انهيار منزل من الطوب اللبن دون إصابات بقنا

انهار منزل من الطوب اللبن غير مأهول بالسكان، اليوم الجمعة، في منطقة الشنهورية التابعة لمدينة قنا، دون إصابات أو خسائر، وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانهيار منزل من الطوب اللبن في منطقة الشنهورية بقنا، دون إصابات، وتبين أن المنزل غير مأهول بالسكان وذلك لقدمه، فيما انتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة للتأكد من عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية بعد الانهيار.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلي مقر الواقعة التي لم تفسر عن إصابات.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالى محافظة سوهاج قد شهدت الأربعاء الماضى انهيار منزل مكون من طابقين أثناء قيام مالكه بأعمال ترميمه، مما نتج عنه إصابة مالك المنزل وتم إخطار الوحدة المحلية لمدينة المراغة، التى اتخذت الإجراءات اللازمة.
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