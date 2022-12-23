الصحة تكشف دليل الوقاية من الأمراض خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن دليل الوقاية من الأمراض خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات والتى تتضمن :-

تناول أغذية صحية تقوى مناعتك

التزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدك فى الخارج

تجنب التواجد في الاماكن المزدحمة

عقم يدك باستمرار

وحذر الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع من انتشار مايسمى "حقنة البرد" فى الصيدليات، قائلاً: " هناك مسميات لاشياء ماأنزل الله بها من سلطان هذه الحقنة كانت اسمها قديماً " حقنة البرد " والآن أصبحت تحمل اسم " كوكتيل البرد" وهى عبارة عن ثلاث حقن مخلوطة ضمن بعضها البعض.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى أن مايسمى " كوتيل حقن البرد " هو إختراع من بعض الصيادلة الذين يرتاد مقارهم بعض مرضى البرد فيقول لهم "العلاج هو كوكتيل البرد".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن هذا الكوكتيل عبارة عن ثلاثة مركبات خليطة تتكون من مسكن يحمل إسم " ديكلوفيناك الصوديوم" والامر الثانى هو " الكريتزون " وهى المصيبة الكبرى وثالث المكونات هو "مضاد حيوى مجهول" قائلاً : الكرتيزون مصيبة كبرى والمضاد الحيوى لم نسمع به من قبل لانه يعطى لمرة واحدة ويدعى أنه يمنح المناعة الكافية ومافيش حاجة فى تاريخ العلم تقول أن هناك ضماد حيوى يمنح كجرعة واحدة ".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا : ليس المفروض حد مصاب بالبرد ياخد هذا المضاد الحيوى ونجنى آثار تعاطى حقنة البرد ليل نهار ونزلة البرد الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإذا أخذ المضاد الحيوى يؤخذ كإجراء إحتياطى لضمان عدم وجود عدوى بيكتيرية "

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن حقنة البرد فيها كورتيزون وذلك يؤدى لتنشيط الالتهاب قائلاً : بيضيع ملامح الالم والاحتقان والتكسير والهمدان لكنه ينشط الالتهاب الفيروسى ويرفع الضغط وبيجيب سكر وبيعمل هشاشة استطرد: " لدينا إفراط فى الحصول على مضادات حيوية لا يوجد فى أى بلد فى الدنيا بيعمل كده، والصيادلة بيبجوا محلول ملح ويخلطوا فيها الكوتيل من الثلاثة مكونات سوياً وتمنح للمريض، ومش مسموح للصيادلة صرف مكوناتها دون إشراف طبيب .. ده منتهى التسيب وقانوناً الصيدلى ينفذ تعليمات الروشتة التى كتبها طبيب ومش من حقه يوصف أدوية تسبب قرحة فى المعدة وقد يؤدى للفشل الكلوى".