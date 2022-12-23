الرئيس الجزائرى: نواصل دعم فلسطين حتى تصبح دولة كاملة الحقوق

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر كان منتظرا أواخر شهر ديسمبر الجاري، لكن الظروف الخاصة بالرئيس الفلسطيني أبو مازن حالت دون ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري، الذي أجراه الرئيس الجزائري مع عدد من ممثلي الصحافة الجزائرية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم.

وأكد الرئيس الجزائري مواصلة بلاده بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، تنفيذ مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر في مطلع نوفمبر الماضي، ودعم فلسطين لكي تصبح دولة كاملة الحقوق بكل أركانها داخل هيئة الأمم المتحدة، مضيفا أن جميع الشعوب والدول المحبة للسلام مدعوة لتجسيد هذا المسعى في المنظمة الأممية.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من الدول العربية، من خلال التقدم بطلب من الكتلة العربية إلى هيئة الأمم المتحدة.