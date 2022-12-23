اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى: نواصل دعم فلسطين حتى تصبح دولة كاملة الحقوق

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:00 ص
الرئيس الجزائرى: نواصل دعم فلسطين حتى تصبح دولة كاملة الحقوق الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر كان منتظرا أواخر شهر ديسمبر الجاري، لكن الظروف الخاصة بالرئيس الفلسطيني أبو مازن حالت دون ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري، الذي أجراه الرئيس الجزائري مع عدد من ممثلي الصحافة الجزائرية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم.

وأكد الرئيس الجزائري مواصلة بلاده بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، تنفيذ مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر في مطلع نوفمبر الماضي، ودعم فلسطين لكي تصبح دولة كاملة الحقوق بكل أركانها داخل هيئة الأمم المتحدة، مضيفا أن جميع الشعوب والدول المحبة للسلام مدعوة لتجسيد هذا المسعى في المنظمة الأممية.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من الدول العربية، من خلال التقدم بطلب من الكتلة العربية إلى هيئة الأمم المتحدة.


الجزائر

اخبار الجزائر

عبد المجيد تبون

منظمه التحرير الفلسطينيه

فتح

ابو مازن

اسرائيل

دولة فلسطين

الامم المتحده



الموضوعات المتعلقة

الفنان الفلسطينى غنام غنام يفوز بجائزة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله المسرحية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:31 م

أحمد التميمى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: مصر سند للفلسطينيين وقدمت الدماء دعما لقضيتنا.. فلسطين فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى.. وما يجرى فى الضفة إرهاصات لاندلاع انتفاضة ثالثة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:13 م

فلسطين تحذر المجتمع الدولى من الاكتفاء بإدارة الصراع فى ظل الضم الزاحف للضفة الغربية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:10 م

تشيلى تعتزم رفع مستوى التمثيل الرسمى فى فلسطين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة