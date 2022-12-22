مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن: زيلينسكى ألقى خطبة استعطف فيها أعضاء الكونجريس

رامى محيى الدين

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المساعدات الأمريكية لكييف خلال عام 2022 تراوحت بين 30 إلى 40 مليار دولار تقريبا.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن موازنة عام 2023 يتم مناقشتها اليوم في الكونجريس الأمريكي، وهي الموازنة الحكومية البالغة تريليون و700 مليار دولار، ومن ضمن بنودها 45 مليار دولار لأوكرانيا، وذلك خلال العام المقبل.

وتابع: «إذن المساعدات التي سيحصل عليها زيلينسكي ستكون سخية جدا، وهو حرص بالأمس أن يكون موجودا بالبيت الأبيض والكونجريس؛ لأنها سيتم التصويت عليها وهو يخشى أي محاولات من جانب الحزب الجهوري الذي لديه بعض التحفظات؛ حول مساعدة أوكرانية ليس من حيث المبدأ بل من حيث الطريقة أو المبالغ المالية».

واستطرد: «كما أنه وجه كلمة عاطفية جدا للكونجريس أراد بها أن يثير تعاطف أعضائه حتى لا يعرقلوا الموازنة التي تتضمن شيكا بـ45 مليار دولار لأوكرانيا، وكذلك فالدعم ليس سخيا من الجانب المالي فقط بل من الناحية العسكرية أيضا، حيث أعلن بايدن أمس أنه سيقدم صواريخ باتريوت التي ستسهم بشكل كبير في زيادة القدرات الدفاعية لأوكراينا، وقدرتها على التصدي للضربات الجوية الروسية، وكانت مسألة غير مطروحة في بداية الحرب، ولكنها الآن أصبحت مطروحة من الجانب الأمريكية وسيقوم الأمريكيون بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام باتريوت وهو تحول كبير على الساحة».