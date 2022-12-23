الحكومة تنفى رفض البنك المركزى توفير تمويلات لاستيراد عدد من السلع

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور، يزعم إصدار البنك المركزى تعليمات، بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزي، مُشدداً على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.