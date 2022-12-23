التحقيق مع عامل ونجله نقبا عن الآثار أسفل منزلهما بالسلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الاثار، أن المتهمان قاما بالحفر والتنقيب داخل منزلهما، بعد أن احضرا أدوات ومعدات حفر وكشافات ضوئية حتى يتمكنا من الرؤية أثناء عملية التنقيب.

قررا التنقيب عن الأثار

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهم ونجله قاما بالاستعانة بأحد المشعوذين الذى أخبرهم بأن اسفل العقار ملك المتهم الأول مقبرة أثرية وبها العديد من المحتويات الثمية، ولهذا الغرض قررا المتهمان أن الا يستعينا بأحد حتى لا يفتضح أمرهم، وأن يقوما هما بأنفسهما بعملية الحفر والتنقيب باستخدام المعدات والأدوات والحبال وبعض من كتب السحر والشعوذة لفتح واستخراج المقبرة الأثرية بحسب اعتقادهم بناء على ما أخبرهم به المشعوذ.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عامل ونجله على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة التنقيب عن الأثار.

ضبط عامل ونجله لتنقيبهما عن الأثار



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم ضبط (عامل، ونجله مقيمان بدائرة القسم) اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار محل الواقعة "ملك أحدهما " وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.